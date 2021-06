Maurizio Sarri heeft weer een job: ex-trainer van Napoli en Juventus volgt Simone Inzaghi op als coach van Lazio

SS Lazio heeft zijn nieuwe coach gevonden nadat Simone Inzaghi (45) vorige week naar Inter vertrok. De 62-jarige Maurizio Sarri neemt volgens onder meer L’Equipe en Sky Italia zijn eerste job aan sinds zijn ontslag bij Juventus in de zomer van 2020.

Na een jaar ‘rusten’ heeft Maurizio Sarri een nieuwe uitdaging gevonden. De Napolitaan zal een contract voor twee seizoenen tekenen met optie op een bijkomend jaar en zal ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen. Hij is de man die Lazio naar nieuwe (Europese) successen moet loodsen. In het verleden gooide Sarri hoge ogen bij Napoli, en was hij ook aan de slag bij Chelsea en Juventus.

Vorige week besliste Simone Inzaghi om zijn contract bij Lazio niet te verlengen. De jongere broer van Filippo Inzaghi werd niet veel later aangesteld als hoofdcoach bij Inter en verliet de Romeinen na vijf jaar dienst. Inzaghi krijgt in de modestad de zware opdracht om het plotse vertrek van Antonio Conte op te vangen.