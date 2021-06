Britse politieagent (48) bekent veelbesproken verkrachting en moord op 33-jarige Sarah Everard

Een 48-jarige Britse politieagent heeft de moord bekend op Sarah Everard. De 33-jarige Everard verdween in de avond van 3 maart in het zuiden van Londen en haar lichaam werd een week later 75 kilometer ten zuidoosten van de stad levenloos aangetroffen. Twee dagen later werd de agent Wayne Couzens gearresteerd op verdenking van ontvoering, verkrachting en moord.

De moord leidde tot spontane protestbijeenkomsten, onder meer door honderden in een park in zuidelijk Londen waarbij de politie hard ingreep, omdat coronaregels werden overtreden. Het politieoptreden werd fel bekritiseerd.

Couzens verscheen dinsdag voor de rechter via een videoverbinding vanuit de Belmarsh-gevangenis. Hij stond als agent in voor de bewaking van onder meer Downing Street, waar de premier verblijft, het Britse parlement en ambassades. Volgens de politie was de man niet aan het werk op het tijdstip dat de vrouw verdween. De Britse krant The Sun schreef dat Couzens er een shift van zes uur op had zitten bij de Amerikaanse ambassade zo’n 90 minuten voor Everard voor het laatst gezien werd vijf kilometer verderop.

Exhibitionisme

Drie dagen voor Everard verdween zou de Londense politie een beschuldiging gekregen hebben aan het adres van Couzens voor exhibitionisme. Hij zou zijn geslachtsdelen getoond hebben aan een vrouw voor een fastfoodrestaurant. Ondanks de klacht bleef de man aan het werk. De politie onderzoekt de klacht en bekijkt of zijn collega’s correct gehandeld hebben. Het incident zou gefilmd zijn door bewakingscamera’s en werd ook gerapporteerd door maaltijdbezorgers.

In de zaak komen mogelijk ook camerabeelden aan de orde die gemaakt werden door een buscamera die langs de route van Everard reed op de avond dat ze verdween. Een auto gelinkt aan de verdachte zou ook gespot zijn door een dashcam. Volgens de politie is het onwaarschijnlijk dat Everard en Couzens elkaar al kenden voordat de vrouw vermoord werd.