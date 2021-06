Het EK moet nog beginnen en daar is de nieuwe competitiekalender al: topper op speeldag 1 en al uitgestelde match

Op vrijdag 23 juli start het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League onmiddellijk met een topper: Standard Luik ontvangt die dag KRC Genk om 20.45 uur, een heruitgave van de bekerfinale. Dat blijkt uit de kalender van het seizoen 2021-2022 die de Pro League dinsdagavond heeft bekendgemaakt.

“Het was al ingewikkeld met Union, dat gekoppeld werd aan Anderlecht”, aldus kalendermanager Nils Van Branteghem. “Nu is daar Seraing bij gekomen, dat gekoppeld is aan Standard. Maar de Rouches zijn al gekoppeld aan Eupen. Daarnaast hebben ook de lokale overheden hun duitje in het zakje gedaan, met 85 wensen. Waarbij er bij 27 wensen het hele weekend door niet kon gespeeld worden. Uiteraard is er ook het WK wielrennen is een bijzonder complexe materie geworden. Dan is er zondag ook de autoloze zondag en spelen er hopelijk ook nog Belgische clubs die in ervoor en erna Europees spelen.”

De eerste speeldag start ook met twee derby’s. KV Mechelen ontvangt zondag 25 juli Royal Antwerp FC, terwijl RSC Anderlecht die dag promovendus Union Sint-Gillis over de vloer krijgt. Die andere nieuwkomer, RFC Seraing, speelt op zaterdag 24 juli uit bij KV Kortrijk. Landskampioen Club Brugge opent op zondag 25 juli de jacht op een derde opeenvolgende titel thuis tegen KAS Eupen.

De topper tussen Standard en Antwerp (8/8) brengt de derde speeldag op smaak. Op speeldag vijf staat Anderlecht - Gent (22/8) op de agenda. Opvallend: op diezelfde speeldag wordt er al een wedstrijd uitgesteld. Meer bepaald die tussen Antwerp en KRC Genk, omwille van Europees voetbal.

De zesde speeldag brengt dan weer de toppers Genk - Anderlecht en Gent - Club, telkens op 29 augustus, met zich mee. Voor de ‘clasico’ tussen Standard en Anderlecht is het wachten tot de achtste speeldag (17-20/9) in Sclessin. Anderlecht en Club kijken elkaar pas op de tiende speeldag in de ogen (1-3/10) in het Lotto Park.

De hoogste Belgische voetbalklasse telt nog steeds 18 ploegen volgend seizoen en eindigt met de Champions play-offs voor de top 4 en de Europe play-offs voor de ploegen van de 5e tot de 8e plaats. De laatste drie zakken naar de 1B Pro League. De kalender van 1B wordt op 1 juli voorgesteld.

Voor de Jupiler Pro League start, spelen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar KRC Genk op 17 juli nog de Supercup.

Speeldag 1:

Speeldag 2:

Speeldag 3:

Speeldag 4:

Speeldag 5:

Speeldag 6:

Nog enkele opvallende wedstrijden die al bekend werden gemaakt: