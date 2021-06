Aantal besmettingen in Groot-Brittannië bijna verdubbeld in een week tijd

De coronacijfers in Groot-Brittannië stijgen aan een sneltempo. Dinsdag alleen al werden er 6.048 nieuwe besmettingen geteld, de grootste stijging sinds kerstmis. Vorige week was er nog sprake van 3,165 besmettingen. Door de groeiende angst voor de Indiase ‘Delta’ variant worden verschillende versoepelingen uitgesteld en worden maatregelen zelfs aangescherpt.

Hoewel het aantal besmettingen in een week tijd verdubbeld zijn, blijft het aantal ziekenhuisopnames gelukkig laag. Volgens experten zou dat te danken zijn aan de coronavaccins. Maar er wordt gewacht op verdere informatie om te zien of die ook een effect hebben op de delta-variant. Die wint nog steeds aan kracht in het Verenigd Koninkrijk. Momenteel is de situatie vooral slecht in Manchester en delen van Lancashire.

In die regio’s wordt nu onder meer de testcapaciteit, brononderzoek, isolatie en maximalisering van de inentingscampagne opgevoerd, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock in The Guardian. Militairen gaan daarbij helpen. In de grootste risicogebieden keert ook regelgeving voor niet noodzakelijk reisverkeer terug.

In brandhaard Bolton, ten noordwesten van Manchester, werd vorige maand het dragen van een mondmasker op middelbare scholen alweer verplicht en het reisverkeer beperkt. Daardoor daalde daar het aantal nieuwe besmettingen. Elders in Greater Manchester en Lancashire worden er echter in toenemende mate besmettingen vastgesteld, reden om nu ook daar in te grijpen.