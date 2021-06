Anderlecht neemt Majeed Ashimeru definitief over van Red Bull Salzburg (en het betaalt minder dan de clausule van 2,5 miljoen euro)

Majeed Ashimeru (23) blijft bij Anderlecht. Paars-wit lichtte nochtans zijn aankooptie van 2,5 miljoen euro niet, maar na onderhandelingen met de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg nemen ze de Ghanese huurling zelfs goedkoper over. Er waren wel hogere aanbiedingen van Celtic, Bordeaux en Granada, maar Ashimeru wou absoluut bij RSCA blijven. Toen hij op vakantie naar Ghana vertrok, boekte hij zelfs al zijn retourticket naar Brussel en bleef hij contact houden met Vincent Kompany.

Vorig seizoen was de middenvelder op zes maanden tijd bij Anderlecht goed voor twee goals in 9 matchen. In de laatste drie wedstrijden presteerde hij weliswaar zwak, maar toen speelde hij met een inspuiting in zijn achillespees. Ashimeru’s transferprijs wordt op 1,5 miljoen geraamd en hij tekent een contract voor vier seizoenen. Bij Anderlecht kan hij een potentieel vertrek van Sambi Lokonga helpen opvangen.