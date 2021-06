Woensdag start eerste Arco-proces, tien jaar na val van Dexia: zullen de gedupeerden hun geld nog terugzien?

Bijna tien jaar nadat in Arco in vereffening ging, start woensdag aan de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel het eerste proces in de hele saga rond de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging. Die ging destijds over de kop na de val van grootbank Dexia. Zo’n 800.000 Arco-coöperanten speelden toen ongeveer 1,5 miljard euro spaargeld kwijt.