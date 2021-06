Renault aangeklaagd voor “bedrog” in dieselgate

De Franse autogroep Renault is in Frankrijk aangeklaagd voor bedrog in het onderzoek naar gesjoemel met dieselmotoren. De groep ontkent.

Het dieselschandaal begon bij het Duitse autoconcern Volkswagen, dat in september 2015 bekende dat het sjoemelde met software, zodat emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwamen dan bij normaal gebruik op de weg.

Gaandeweg raakten ook enkele andere autoproducenten betrokken en begin 2017 werd er in Frankrijk een gerechtelijk onderzoek geopend. Nu is Renault daadwerkelijk aangeklaagd voor bedrog.

Compensatie

Renault benadrukt in een persbericht dat het vermoeden van onschuld nog geldt en het ontkent de beschuldigingen. “Renault betwist dat het enige overtreding heeft begaan en herinnert eraan dat zijn voertuigen niet uitgerust zijn met frauduleuze software voor vervuilingstests”, klinkt het.

De Franse groep moet een borg betalen van 20 miljoen euro, en een bankgarantie voorleggen van 60 miljoen euro voor “de potentiële compensatie van verliezen”.

De stap is gezet door speciale justitiële onderzoekers. Die kunnen in Frankrijk bedrijven of individuen aanklagen als er serieuze aanwijzingen zijn dat er zaken niet volgens de regels zijn gegaan. Ze kunnen dan beslissen of ze een zaak voor de rechter willen brengen, maar zijn daarna niet meer betrokken.