DE BELIEVERS VAN ONZE DUIVELS. Wouter, de broer van Simon Mignolet: “Klanten in de koffiebar denken soms dat ik Simon ben”

Zij zijn hun grootste fans, hun grootste believers. In de aanloop naar het EK Voetbal gaat voetbaldier Dave Peters op bezoek bij de familieleden van onze Rode Duivels. In zes afleveringen haalt hij herinneringen op met moeders en broers, luistert hij naar grappige anekdotes en polst hij naar ambities. Vandaag: Wouter, de broer van doelman Simon Mignolet. “Klanten in de koffiebar denken soms dat ik Simon ben”, vertelt hij. “Er zijn al mensen geweest die binnenkomen en zeggen: ‘Dat vind ik nu straf, dat een keeper hier nu koffies staat te maken.’”