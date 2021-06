Honderden mensen gearresteerd in wereldwijde operatie tegen illegale handel in medicijnen

Wereldwijd zijn 227 mensen opgepakt bij een operatie tegen illegale handel in geneesmiddelen. Dat meldt Interpol dinsdag in een mededeling. Er werden medische middelen in beslag genomen met een totale waarde van 23 miljoen dollar.

“Toen de pandemie meer mensen ertoe dwong hun leven online te organiseren, waren criminelen er snel bij om deze nieuwe ‘klanten’ als doelwit te kiezen”, zei Interpol-hoofdJuergen Stock.

Autoriteiten van 92 landen namen deel aan de operatie Pangea XIV, waarbij een recordaantal van 113.000 weblinks, waaronder websites en onlinemarktplaatsen, werd gesloten of verwijderd. Criminelen profiteren van de pandemie, aldus Interpol. Meer dan de helft van de in beslag genomen medische benodigdheden bestond uit valse of niet-toegelaten coronatests.

In Italië ontdekten rechercheurs een half miljoen valse chirurgische maskers.