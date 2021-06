Marek Hamsik verkast naar Trabzonspor

De Slovaakse recordinternational Marek Hamsik zet zijn carrière verder bij het Turkse Trabzonspor, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 33-jarige international verlaat het Zweedse IFK Göteborg, waar hij sinds begin maart aan de slag was. Bij de nummer vier van vorig seizoen in de Turkse Süper Lig zette hij zijn krabbel onder een overeenkomst voor twee seizoenen, met een salaris van anderhalf miljoen euro per jaar en een tekenpremie van 1,4 miljoen euro.

Hamsik speelde voordien bij het Chinese DL Yifang maar is vooral bekend voor zijn jaren bij Napoli. De 126-voudig international (26 goals) voetbalde er tussen de zomer van 2007 en begin 2019, waarna hij naar China verhuisde. De voormalige ploegmaat van Dries Mertens won met Napoli twee keer de Coppa Italia (in 2012 en 2014) en maakte 121 doelpunten in 520 wedstrijden.

Met Slovakije neemt hij de komende weken deel aan EURO 2020.