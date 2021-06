Gratis vakantiewoning voor huisarts die in De Panne komt helpen: tekort dwingt kustgemeente tot oproep

De Panne -

De kustgemeente De Panne is wanhopig op zoek naar extra huisartsen. Dokters die er deze zomer enkele weken aan de slag gaan, mogen in ruil met hun volledige familie gratis in een vakantiewoning logeren. “We moeten iets doen: onze huisartsen worden ’s zomers overrompeld”, zegt het gemeentebestuur.