Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen nemen de verdediging van de verdediging op zich: “Niemand weet hoe snel wij zijn”

“Dat is nu net de linie waar ik me het minste zorgen over maak.” Aldus sprak Roberto Martinez vorige week over zijn verdediging. Maar we kennen onze bondscoach. Ook al zit er maar een bodempje water in, zijn glas is altijd halfvol. En dus legden we Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen op de rooster over een hangende discussie: is de Belgische defensie te oud om Europees kampioen te worden?