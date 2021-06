Bookmakers zien Rode Duivels weer sneuvelen in halve finale

Voorspel het onvoorspelbare. Het verloop van een EK met 24 landen vooraf inschatten is onmogelijk, maar de bookmakers/gokkantoren wagen zich er uiteraard toch aan. Als we hun formules – recente uitslagen, kwaliteit van de kern...– mogen geloven, dan maakt Frankrijk het meeste kans om Europees kampioen te worden. Gevolgd door Engeland en dan pas België. Noord-Macedonië, Hongarije en Finland kunnen best meteen naar huis gaan.

Op basis van de bookmakersranking wordt ook de potentiële route naar de finale uitgestippeld. De Duivels kunnen dan toernooizege vergeten. In de veronderstelling dat de hoogst genoteerde landen de lager genoteerde landen altijd verslaan, winnen alle favorieten hun poule in de groepsfase. Dat betekent dat België in de 1/8ste finale een beste derde treft – bijvoorbeeld Polen – maar daarna wacht Italië en in de halve finale gaan we eruit tegen Frankrijk. Net zoals op het WK drie jaar geleden. Geen revanche dus. Frankrijk-Engeland wordt dan de finale. Tenzij alles een andere wending neemt uiteraard.