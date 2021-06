Filip Dewinter betrokken bij schermutseling: Antwerpse politie stelt pv op

Antwerpen - Filip Dewinter is dinsdagmiddag in Antwerpen betrokken geraakt bij een schermutseling. De Vlaams Belanger zegt dat hij belaagd werd door een voorbijganger. Maar die beweert dat het Dewinter was die hem een slag verkocht. De politie stelde een pv op.

“Ik was onderweg naar mijn kantoor toen ik op de fiets aan een kruispunt moest wachten. Ik kreeg wat verwensingen en beledigingen naar het hoofd, maar dat ben ik wel gewoon”, zegt Dewinter. “Ik heb die man genegeerd, maar hij is mij gevolgd tot aan mijn kantoor op de Amerikalei. Dan heb ik wel gereageerd en wat zaken teruggeroepen. Uiteindelijk begon die man mij echt te bedreigen en heeft hij mij geduwd . Maar de politie was er heel snel bij.”

De 29-jarige Oussama Siyahya beleefde het incident enigszins anders. Volgens hem was het Dewinter die met de beledigingen begon. “Wij passeerden elkaar toen hij mij beledigde. Dan heb ik inderdaad wat dingen teruggeroepen. Eens Dewinter aan zijn kantoor stond, deed hij teken dat ik naar daar moest komen. Ik dacht dat hij zich wilde excuseren. Maar in de plaats daarvan greep hij mij vast, stampte hij en duwde hij mij tegen een geparkeerde wagen. Ik ben een week werkonbekwaam.” De man hoopt dat getuigen van het incident zich melden bij de politie. Dewinter ontkent dat hij de man geduwd heeft.

De politie nam akte van de feiten en stelde een proces-verbaal op. De camerabeelden uit de buurt zullen duidelijk moeten maken wat er precies gebeurd is.