Frankrijk is dé topfavoriet voor het aankomende EK voetbal. Les Bleus sluiten dinsdag hun voorbereiding af met een oefenpartij tegen Bulgarije. Het duurde een klein halfuur alvorens er gescoord werd in het Stade de France vol Franse fans, maar dan pakte Antoine Griezmann uit met een mooie omhaal. Die week weliswaar af op een Bulgaarse verdediger, maar het zette het stadion wel even in vuur en vlam.