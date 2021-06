Ouders willen speelbos aanleggen voor peuter die stierf na val van trap: “Bloemen en kransen zijn na een week verwelkt, maar in de bomen zou Ilias nog lang verder leven”

Lede -

Peuter Ilias (2) uit Lede stierf zondag nadat hij drie weken eerder thuis van de trap was gevallen. De peuter was een echt “buitenkind” en zijn ouders willen hem dan ook op die manier herinneren. Ze starten een crowdfunding om in zijn geboortedorp een speelbos aan te leggen. “Hij deed niets liever dan in de modder spelen en met takken sleuren om samen met papa een takkenwal te bouwen.”