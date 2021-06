“Drie dagen op kantoor, twee dagen thuis”: het ideale scenario volgens expert, bedrijven denken daar anders over

“Twee dagen per week thuis en drie op de werkvloer is ideaal”, vindt expert Hendrik Delagrange. Maandag zal hij dat advies delen met de sociale partners, die het hoofd breken over arbeidsrichtlijnen voor ná de coronacrisis. Intussen werken heel wat bedrijven al een eigen regeling uit, die vaak een pak soepeler is dan drie dagen op de werkvloer.