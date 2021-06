Van lijder naar leider: hoe Thomas Müller zich na 2,5 jaar afwezigheid meteen ontpopt tot motor van Duitse nationale ploeg

In 2019 werd hij door bondscoach Joachim Löw nog aan de kant geschoven, maar nu hij na 2,5 jaar opnieuw opgeroepen werd, moet Thomas Müller (31) op het EK weer de stuwende kracht zijn van de Duitse nationale ploeg. Maandag maakte hij in de 7-1-zege tegen Letland zijn eerste goal sinds zijn terugkeer, maar het was vooral zijn leiderschap op het veld die in het oog sprong.