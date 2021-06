KU Leuven opnieuw beste Belgische universiteit, wereldwijd op de 70ste plek

De KU Leuven is door de QS World University Rankings andermaal beoordeeld als de beste Belgische universiteit. Met een 70ste plaats wereldwijd doet de KUL het liefst veertien plaatsen beter dan vorig jaar op de internationale universiteitsranking, die sinds 2004 verschijnt.

De ranglijst wordt opgesteld op basis van verschillende parameters, met de academische reputatie als belangrijkste. Die wordt bepaald aan de hand van de mening van meer dan 130.000 academici wereldwijd. Voorts spelen de reputatie bij werknemers, het gemiddeld aantal citaties (bronvermelding in wetenschappelijke publicatie) per faculteit, het gemiddeld aantal studenten per academisch personeelslid en het aandeel internationale onderzoekers en internationale studenten mee.

Dankzij onder meer een sterke sprong inzake onderzoeksimpact stijgt de KU Leuven op de ranking veertien plaatsen naar de 70ste plaats. Dat is de hoogste plaats in meer dan een decennium. Met de Universiteit Gent (141ste) en Université Catholique de Louvain (188ste) prijken nog twee Belgische universiteiten in de top 200.

Voorts maakt de Université Libre de Bruxelles (ULB) een mooie sprong van de 250ste naar de 207ste plek en behoren ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (221ste) en de Universiteit Antwerpen (233ste) nog tot de top 250. Verderop volgen de Universiteit Hasselt (471ste), Université de Liège (480ste) en de Université de Mons (651-700).

De Belgische universiteiten boekten vooral vooruitgang op het vlak van academische impact en internationalisering.

In het totaal rangschikt QS 1.300 universiteiten verdeeld over 97 locaties. Andermaal wordt de internationale top tien gedomineerd door Britse en Amerikaanse universiteiten. Het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) prijkt voor het tiende opeenvolgende jaar helemaal bovenaan. De University of Oxford en Stanford University/University of Cambridge vervolledigen de top drie. Verder volgen nog Harvard University, California Institute of Technology, Imperial College London, ETH Zurich, UCL en de University of Chicago.