Barbecueën, acteren, boksen en kubben: Rode Duivels namen dinsdag laatste dag ontspanning voor EK echt begint

Fun. Na een week intensieve voorbereiding op het EK namen de Rode Duivels een snipperdag. Geen training, maar amusement. Maar wat doen Lukaku en co. in het oefencomplex om zich te ontspannen? Wel, Mertens is de kaartkoning, Meunier won een tennismatch, Doku ging boksen, De Bruyne sloeg een mug weg bij de ploegfoto en ’s avonds was er een barbecue. De sfeer voor de match tegen Rusland is positief.