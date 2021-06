Lichaam van Dansercoer zal allicht nooit gerepatrieerd worden: “Avonturier? Dixie was net uiterst voorzichtig”

Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) is tijdens zijn laatste expeditie in Groenland overleden, nadat hij in een meters diepe kloof viel. Hij kon niet meer gered worden. Zijn lichaam zal allicht nooit gerepatrieerd worden. “Ons land verliest een groot man”, zegt Alain Hubert (67), die andere poolreiziger die steeds in één naam met hem genoemd wordt. “In de media hebben ze het altijd over een avonturier, maar dat is een verkeerd woord voor hem. Dixie is juist uiterst voorzichtig.”