Eden Hazard zet basisplaats tegen Rusland uit zijn hoofd: “Hij zal zaterdag nooit 100 procent zijn”

We zijn vier dagen voor de eerste EK-match tegen Rusland. Hoe is het nu echt met de dijbeenblessure van Eden Hazard (30)? Navraag leert dat niemand uitgaat van een basisplaats in de openingsmatch. Ook Hazard zelf niet. Zijn genezingsproces verloopt weliswaar goed, maar intern liet hij verstaan dat hij “nooit honderd procent zal zijn.” Behoudens een mirakel gebruikt bondscoach Martinez hem zaterdag slechts als joker.

Eerst het goede nieuws. Na zijn invalbeurt tegen Kroatië (1-0) ondervond Eden Hazard geen enkele reactie in zijn dijbeen. Dat zou na amper 9 speelminuten niet logisch zijn en vooral zorgwekkend. Minder goed nieuws is dat de dribbelaar van Real Madrid eigenlijk nog maar twee keer voluit meetrainde. Dat was de dag voor Kroatië en de dag erna. Pas toen durfde hij voluit te sprinten, te draaien en te trappen. De tweede training was overigens een oefensessie met de reservespelers van de laatste oefenmatch, maar Hazard bleef toen wel langer na om extra oefeningen te doen.

De aanvoerder voelt zich goed, maar beseft dat het kort dag wordt om aan de aftrap te staan tegen Rusland. Gisteren hadden de Duivels een verlofdagje en werd er niet in groep getraind, vrijdag is er de reis naar Sint-Petersburg. Hoewel Hazard hongerig is, rijst de terechte vraag of hij genoeg trainingsintensiteit zal hebben voor een basisplaats. Niemand wil risico’s nemen. Ook de speler niet. Hij wil alleen maar beginnen als hij zich optimaal voelt, want in het verleden forceerde hij al eens en dat liep slecht af. Dan liever wat extra geduld. In de buik van de Rode Duivels gaf Hazard alvast aan dat hij zaterdag “nooit honderd procent zal zijn”.

Er resten nog enkele dagen bedenktijd, maar Roberto Martinez moet straks de knoop doorhakken. Natuurlijk heeft Hazard ook matchen nodig om naar zijn topvorm te groeien, maar de kans is groot dat de bondscoach kiest voor veiligheid/zekerheid en Eden Hazard tegen Rusland als supersub gebruikt. Hopelijk dan langer dan 9 minuten. Zo kan hij later groeien in het tornooi.

Twee infiltraties

De medische staf van de Duivels deed er wel alles aan om Hazard optimaal klaar te stomen voor het EK. Zo trok de nummer 10 in de eerste week van de voorbereiding in samenspraak met kinesist Lieven Maesschalck naar het AZ Monica in Antwerpen op visite bij topdokter en orthopedist Geert Declercq. Toen kreeg Hazard twee infiltraties, eentje in het linkerbovenbeen en eentje in het rechter. Dat moet hem de volgende maanden afhelpen van allerlei pijntjes waarmee hij sukkelde. Hazard reageerde er positief op en het belooft goeds voor de toekomst. Maar behoudens een mirakel zal Eden Hazard zaterdag de Brabançonne aanhoren vanop de bank.

