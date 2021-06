OEFENINTERLANDS. Spaanse beloften winnen makkelijk, Polen kan opnieuw niet zegevieren

Polen heeft dinsdagavond in Poznan zijn tweede en laatste oefeninterland in de voorbereiding op EURO 2020 afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen IJsland, vijf jaar geleden in Frankrijk nog de toernooirevelatie.

Albert Gudmundsson zette IJsland in de 26e minuut op voorsprong. Na iets meer dan een half uur maakte Piotr Zielinski van Napoli gelijk. Kort na de hervatting zette Birkir Bjarnason de IJslanders opnieuw op voorsprong. Karol Swiderski van PAOK maakte kort voor tijd nog gelijk voor de formatie van bondscoach Paulo Sousa. Topschutter Robert Lewandowski kwam niet tot scoren en werd na 81 minuten naar de kant gehaald.

Vorige week speelde Polen 1-1 gelijk tegen Rusland, komende zaterdag tegenstander van de Belgen in Sint-Petersburg. Polen neemt het op het EK achtereenvolgens op tegen Slovakije, Spanje en Zweden.

Foto: REUTERS

Hongarije kan niet winnen van Ierland

De voetballers van Hongarije hebben hun laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de Europese titelstrijd niet weten te winnen. In Boedapest kwam de formatie van bondscoach Marco Rossi tegen Ierland niet verder dan 0-0.

De Hongaren waren wel wat beter dan de Ieren, die zich niet voor het EK hebben geplaatst. Met name in de slotfase leidde dat tot enkele goede kansen, die echter werden gemist door Adam Szalai van het Duitse Mainz.

Hongarije kan al in de eerste ronde op forse tegenstand rekenen, in de poule met Portugal, Frankrijk en Duitsland.

In Praag haalde Tsjechië, tegenstander van de Rode Duivels in de kwalificaties voor het WK 2022, het met 3-1 van Albanië. Voor de thuisploeg kwamen Patrik Schick, Lukas Masopust en Ondrej Celustka tot scoren. Sokol Cikalleshi scoorde tegen voor de bezoekers. Beide landen konden zich niet plaatsen voor het EK, dat vrijdag van start gaat.

Spanje met beloften

Spanje heeft in aanloop naar het Europees Kampioenschap een tweede oefenduel gespeeld. Na de 0-0 tegen Portugal, speelde het dinsdag op eigen bodem tegen Litouwen.

Spanje trad aan met alleen maar spelers jonger als 21 jaar, maar dat belette hen niet een ruime 4-0 zege te boeken. De internationals van bondscoach Luis Enrique konden de ‘uitzwaaiwedstrijd’ niet spelen, omdat ze samen met de staf in quarantaine zijn gegaan na de positieve test op het coronavirus bij aanvoerder Sergio Busquets.

Spanje had op geen enkel moment een probleem met Litouwen, dat op de 134e plaats staat op de FIFA-wereldranking. In de derde minuut opende kapitein Guillamon de score voor ‘La Sele’. Diaz (AC Milan) verdubbelde de score op aangeven van Villar en zette de 2-0 op het bord (24e). Op het halfuur kon Ruiz vanop de stip de match helemaal beslissen, maar Svedkauskas, die actief is in de Belgische competitie bij Lommel, haalde de bal uit doel.

Ook in de tweede helft had Spanje geen kind aan de Litouwers. De pas ingevallen Miranda scoorde in de 54e minuut. Een kleine twintig minuten later maakte Puado op een assist van Bryan Gil er 4-0 van (73e).

Spanje vertrekt zo met een 4-0 overwinning tegen Litouwen en een 0-0 gelijkspel tegen Portugal naar het EK. De Spanjaarden beginnen aan hun Europese campagne op 14 juli in Sevilla tegen Zweden.