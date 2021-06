“EU-Commissie start procedure op tegen België na klachten over privacywaakhond”

De Europese Commissie onderneemt juridische stappen tegen ons land, na klachten over de Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens de klachten zou de Belgische privacywaakhond niet onafhankelijk genoeg optreden. De procedure wordt woensdag aangekondigd, maar nieuwssite Politico bericht dinsdagavond al over het nieuws.

Het Politico-bericht, gebaseerd op drie bronnen met kennis van het dossier, meldt dat vooral in de richting van topambtenaar Frank Robben wordt gekeken.

Volgens twee anonieme klachten, die vorig jaar werden ingediend bij de bevoegde Europese commissaris Didier Reynders, kan de vroegere Privacycommissie niet onafhankelijk genoeg optreden omdat verschillende leden, onder wie dus ook Robben, banden hebben met de regering. De GDPR, de Europese privacyregels, schrijven voor dat de regulator onafhankelijk moet zijn van de regering. Volgens Le Soir, dat het nieuws ook brengt, is België het eerste land dat zich moet verantwoorden voor inbreuken op de GDPR-wetgeving.

De Commissie gaat België nu om verdere inlichtingen vragen. Die brief moet binnen een bepaalde periode, normaal twee maanden, beantwoord worden. Uiteindelijk kan de zaak voor het Hof van Justitie van de EU belanden, hoewel de meeste zaken voor dat stadium geschikt zijn.

“Vrij van externe invloed”

In een van de klachten wordt erop gewezen dat de beslissing van de regulator om drie ambtenaren te benoemen in een commissie die advies geeft over wetsontwerpen in strijd is met GDPR-bepalingen, die voorschrijven dat leden van de regulator “vrij moeten blijven van externe invloed”. Twee van die drie zijn intussen afgetreden, maar Frank Robben blijft bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en administrateur-generaal van het eHealth-platform is Robben betrokken bij vele dataprojecten van de overheid.

Ook een vierde lid van diezelfde commissie, de Leuvense prof cryptografie Bart Preneel, wordt geviseerd. Preneel blijft zitten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Zowel Robben en Preneel hebben eerder al ontkend dat zij de onafhankelijkheid van de privacywaakhond in gevaar brengen. Robben ging in het verweer nadat Ecolo en PS zijn rol in het corona-contactonderzoek in vraag stelden. Vorig jaar al liet de Gegevensbeschermingsautoriteit weten dat het aanstellen van de ambtenaren mogelijk was binnen de GDPR, maar sindsdien hebben twee directeurs van de waakhond afstand genomen van die verklaring.

LEES OOK. Wordt de machtigste IT’er van onze overheid té machtig? “Hij kan in zijn eentje een regering laten vallen” (+)