“Enorme stijging” in aantal klachten over optreden politie

De toezichthouder op de politie, het Comité P, kreeg vorig jaar opvallend meer klachten van burgers over het optreden van de politie. Het aantal klachten steeg van 2.646 in 2019 naar 3.112 vorig jaar. In zijn jaarverslag heeft het Comité P het over een “enorme stijging”, schrijft De Tijd dinsdag.

De 3.112 klachten die het Comité P vorig jaar kreeg, zijn het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. In 2016 bedroeg het aantal 2.663. De klachten lopen sterk uiteen, van het slecht uitvoeren van politietaken tot buitensporige slagen en verwon­dingen.

“De stijging in 2020 kan deels worden verklaard door de bijzondere gezondheidstoestand en de lockdown die in maart inging”, schrijft het Comité P. “De regels die gedurende het jaar van toepassing waren, hebben aanleiding gegeven tot nieuwe redenen om een klacht in te dienen of tot het in twijfel trekken van bepaalde politie-interventies, onder andere bij lockdownfeestjes, manifestaties tegen de Covid-19-maat­regelen en de naleving van de social distancing en maskerplicht tijdens controles.”

De meeste klachten (229) waren vorig jaar gericht tegen de politie­zone Brussel-Hoofdstad/Elsene, wat volgens het comité onder meer te verklaren valt door het grote aantal manifestaties in die zone.

Hoewel het aantal klachten gestegen is, zijn die lang niet allemaal gegrond. In meer dan 70 procent van de gevallen waarin vorig jaar een eindbeslissing genomen is, is geen individuele of organisatorische tekortkoming vastgesteld. Toch waarschuwt het Comité P dat het aantal effectief vastgestelde tekortkomingen vorig jaar gestegen is.