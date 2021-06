Nog nooit zoveel cocaïne onderschept in Antwerpse haven

In vergelijking met de eerste vijf maanden van vorig jaar heeft de douane in Antwerpen meer dan 2,5 keer zoveel cocaïne onderschept. Dit jaar is al bijna 54,5 ton gevonden, waarmee het erop lijkt dat het record van 2020 (65,5 ton in het hele jaar) zal sneuvelen. Dat schrijft De Morgen woensdag. Op 31 mei 2020 hadden de veiligheidsdiensten in totaal 19.501 kilo te pakken. Op 3 juni van dit jaar was dat al 52.500 kilo.

De cijfers worden woensdag toegelicht op een persconferentie in het bijzijn van onder anderen minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “Door het uitwisselen van informatie tussen veiligheidsdiensten overal ter wereld, kunnen we deze resultaten voorleggen”, zegt Van Peteghem. “Op die manier geven we criminelen steeds minder kansen.”

Dat het cijfer voor dit jaar al zo hoog ligt, is mede te danken aan de kraak van de berichtendienst Sky. In de nasleep van die operatie, waarbij politiediensten erin slaagden om cryptotelefoons van criminelen binnen te dringen zodat ze met het berichtverkeer konden meelezen, werd in Antwerpen ruim 27 ton onderschept.

LEES OOK. Hoe de cryptofoons van Sky ECC werden gekraakt: “Plots werden al die eentjes en nulletjes zinnen en lazen we mee met de criminelen” (+)

Die inbeslagnames – goed voor een straatwaarde van bijna 1,4 miljard euro – konden volgens het parket van Antwerpen rechtstreeks aan het Sky-dossier worden gelinkt. In de nacht van 2 op 3 april noteerden politiediensten zelfs nog een recordvangst van 11 ton in één lading.

Dat er nog steeds zoveel drugs over het water Antwerpen binnenkomen, toont ook aan dat de cocaïnehandel weinig deuken heeft gekregen door de wereldwijde coronacrisis.

Hoeveel coke in werkelijkheid de haven passeert is moeilijk te zeggen, allicht wordt nog steeds maar een fractie onderschept. Maar toch tonen politieoperaties als de kraak van Sky ECC wel aan dat politiediensten ook grote successen boeken. Zo bracht operatie Trojan Shield, onder leiding van de Amerikaanse FBI, misdaadorganisaties recentelijk nog een zware slag toe.

LEES OOK. Na operatie Trojan Shield: niet eerste keer dat politie kan meelezen in geheime, geëncrypteerde telefoons