Minstens 51 minderjarigen, vooral jonge meisjes, ontvoerd in Mozambique

In de onrustige Mozambikaanse provincie Cabo Delgado zijn 51 gevallen bekend van ontvoeringen van minderjarigen het afgelopen jaar. De meeste slachtoffers zijn jonge meisjes. Dat meldt de ngo Save the Children woensdag.

De hulporganisatie vreest dat het aantal bekende gevallen eigenlijk veel hoger ligt. Kinderen ontvoeren in Cabo Delgado is een “nieuwe en alarmerende tactiek” door islamistische terroristen. Save the Children wil dat de gijzelaars meteen vrijgelaten worden. Veel van die kinderen zijn getuige van wrede aanvallen en worden dan in grote groepen ontvoerd.

De bevolking van het olierijke Cabo Delgado wordt al drie jaar geteisterd door brutale aanslagen, maar sinds eind maart werd het geweld nog meer opgevoerd. Op 24 maart werd de noordelijke stad Palma aangevallen. De terroristen kondigden zelf aan dat ze de stad verschillende dagen in handen hielden.