Vrouw van El Chapo bereid schuldig te pleiten

De vrouw van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo, Emma Coronel, gaat schuldig pleiten.

Joaquin Guzman. Foto: REUTERS

De 31-jarige oud-schoonheidskoningin werd in februari in Washington opgepakt en wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn in het kartel dat El Chapo leidde. De New York Times bracht het nieuws als eerste uit. De krant weet dat Coronel, die de dubbele Mexicaans-Amerikaanse nationaliteit heeft, gaat bekennen dat ze Joaquin Guzman hielp bij de leiding van zijn Sinaloakartel en dat ze hem in 2015 hielp ontsnappen uit een zwaarbeveiligde Mexicaanse gevangenis.

De bekentenis zal donderdag gebeuren voor een rechter in Washington. Een bekentenis zal haar waarschijnlijk een lagere celstraf opleveren. Oorspronkelijk riskeerde ze tien jaar cel. Coronel heeft samen met El Chapo tweelingdochters.

In juli 2019 werd de 64-jarige El Chapo tot levenslang veroordeeld. Hij zit zijn celstraf uit in een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado.