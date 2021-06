Rapport over opstand aan Capitool maakt brandhout van aanpak politie, maar over Donald Trump geen woord

Een nieuw report van de Amerikaanse Senaat toont aan dat tijdens de bestorming van het Capitool op zes januari grote fouten gemaakt zijn. Maar over de rol van toenmalig president Donald Trump mocht met geen woord gerept worden in het rapport.

Wie de mars op en de opstand aan het Capitool op zes januari op televisie volgde, vroeg het zich allicht af: Waar is de politie eigenlijk? Die vraag was destijds niet onterecht, blijkt nu uit een analyse van de situatie. Het 127 pagina’s tellende rapport maakt brandhout van hoe de veiligheidsdiensten en politie de zaak hebben aangepakt.

Uit tientallen getuigenissen en verhoren blijkt nu dat de top van de politie wel wist dat er iets stond te gebeuren, maar dat ze te veel vertrouwden dat het wel goed zou komen. Een idee dat gebaseerd was op eerdere, rustig verlopen manifestaties. Toch waren er signalen dat het dit keer anders zou lopen. Zo was er online ongewoon veel aandacht voor een website met uitleg over het tunnelsysteem onder het Capitool en waren er heel wat berichten op gespecialiseerde websites met oproepen tot geweld. De politie, zo luidt de kritiek in het rapport, heeft te weinig met die informatie gedaan. De top schatte niet goed in dat het niet zomaar berichten waren, maar wel echte oproepen tot een opstand. Dat niet iedereen binnen de politie op de hoogte was van de dreiging, zorgde alleen maar voor meer problemen.

Ook tijdens de opstand zelf ging een en ander mis. Lange tijd bereidde de politie zich voor op een clash tussen twee groepen, niet zozeer op een aanval op een gebouw. Toen de situatie echt uit de hand liep, draaide ook de communicatie in de soep, waardoor de agenten hun acties maar moeilijk konden coördineren.

En Trump?

Opvallend: de auteurs van het rapport moesten nogal op hun woorden letten. Het was de eerste keer dat zowel Democraten als Republikeinen zich achter zo’n gezamenlijk document konden scharen, maar dat heeft wel gevolgen voor de inhoud van het rapport. Zo wordt niet ingegaan op de rol van de toenmalige president Donald Trump. En het woord ‘opstand’ mocht ook niet vernoemd worden. Enkel in quotes van getuigen of voetnoten valt het woord wel. Maar niet in de gewone tekst.