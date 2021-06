Braziliaanse selectie zegt tegen organisatie Copa America in eigen land te zijn, maar zal wel spelen

De spelers van de Braziliaanse nationale selectie zeggen “tegen de organisatie van de Copa America” in hun land te zijn. Wel verzekeren ze aan het toernooi te zullen deelnemen, ondanks de COVID-pandemie in het land. De spelers van de Seleçao doen dat in een gezamenlijk manifest dat op de sociale media is verspreid.

“We zijn tegen de organisatie van de Copa America, maar we zullen nooit neen zeggen tegen de Braziliaanse selectie”, klinkt het. “Voor diverse redenen, of ze nu humanitair of professioneel zijn, zijn we ontevreden met de wijze waarop de CONMEBOL ((Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie, nvdr.) de Copa America heeft beheerd.”

Het Braziliaanse Hooggerechtshof doet donderdag tijdens een spoedzitting uitspraak over een beroep dat is aangetekend om de opschorting van de organisatie van de Copa America te eisen.

De Brazilianen zijn duidelijk. Foto: AP

Het toernooi werd eerder deze week onverwacht aan Brazilië toegewezen nadat Argentinië zich als gastheer had teruggetrokken vanwege de zorgen onder de bevolking over het groeiend aantal coronagevallen.

De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. President Jair Bolsonaro zag echter geen bezwaar het toernooi vanaf 13 juni te huisvesten. In Brazilië overleden meer dan 476.000 mensen aan het virus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden.

“Op geen enkel moment hebben we gewild dat deze discussie een politieke dimensie aannam”, aldus nog de spelers. (belga)