VS-Senaat keurt “historische tekst” goed om Chinese technologische dreiging tegen te gaan

In de Amerikaanse Senaat hebben Democraten en Republikeinen een ambitieus plan voor investeringen in wetenschap en technologie goedgekeurd. Ambitie van deze “historische tekst” is vooral om de economische dreiging van China en zijn autoritaire model tegen te gaan.

Het plan maakt meer dan 170 miljard dollar vrij voor onderzoek en ontwikkeling, onder meer om bedrijven aan te moedigen om halfgeleiders te produceren in de Verenigde Staten. Nu gebeurt dat nog vaak in Azië. Een wereldwijd gebrek aan halfgeleiders in essentiële sectoren, van de auto-industrie tot communicatie, toont de strategische uitdaging hiervan aan.

Er waren 68 stemmen voor en 32 tegen. De tekst verhuist nu naar het Huis van Afgevaardigden, om vervolgens door president Joe Biden goedgekeurd te worden.

Het plan maakt ook 54 miljard dollar vrij voor onderzoek naar en productie in de Verenigde Staten van telecomapparatuur.

“Dominante supermacht” blijven

De handelsoorlog met China is een van de weinige thema’s waarbij Biden in het spoor treedt van zijn voorganger, Donald Trump. Ook in het Congres bestaat daarover consensus. “Als we niets doen, dan zijn onze dagen als dominante supermacht misschien wel geteld”, waarschuwde Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat net voor de stemming.

Schumers Republikeinse collega Mitch McConnell maakte wat voorbehoud bij de tekst, maar stemde wel in.