Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings: leger en politie komen samen aan stadion Genk

Genk - Er wordt vandaag opnieuw gezocht naar Jürgen Conings. Tientallen militairen en ook de speciale eenheden verzamelden woensdag in de vroege ochtend aan het stadion van Genk.

Het is de eerste keer dat er zo ver gezocht wordt van de originele zoekplaatsen in Dilsen-Stokkem. Of er nieuwe aanwijzingen zijn over de locatie van Conings, is momenteel nog niet duidelijk.

De zoekacties zijn nu al drie weken aan de gang. Conings verdween op 17 mei, nadat hij in de legerkazerne vuurwapens en raketlanceerders had meegenomen. Op 18 mei werd zijn auto gevonden en begon een dagenlange klopjacht aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Zonder resultaat. Omdat hij in een afscheidsbrief onder anderen viroloog Marc Van Ranst had bedreigd, leeft die laatste nu al die tijd al in een geheim safehouse.