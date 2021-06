Plots had Antwerps vaccinatiecentrum 538 spuitjes over: tot half één ’s nachts gevaccineerd bij “festivalsfeertje”

Opmerkelijke situatie in het vaccinatiecentrum in Antwerpen gisteravond. Daar ontdekten medewerkers rond 21 uur dat er 538 vaccins te veel waren klaargemaakt. “En dus moesten we plots nog 538 mensen uitnodigen”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Maar QVAX werkt maar tot 22 uur.”

In het vaccinatiedorp van Antwerpen keken medewerkers gisteravond raar op. “Oei, we hebben nog vrij veel spuitjes, stelde iemand vast”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Door een menselijke fout waren er 538 te veel Moderna-vaccins in de spuiten getrokken. Maar die moeten binnen de zes uur ingeënt zijn.”

Op dat moment begon in Antwerpen een grote operatie om die spuitjes toch nog in een arm te krijgen. “We hadden tot 2 uur ’s nachts de tijd. Via QVAX konden we driehonderd kandidaten uitnodigen. Maar dat systeem werkt maar tot 22 uur. Dan hadden we nog een potje brandweermannen - een veertigtal - in reserve staan. Die mensen hebben we natuurlijk ook meteen opgeroepen. En daarnaast zijn we beginnen te bellen naar vrijwilligers. Op den duur kwamen ook mensen langs die er via via van gehoord hadden. Rond half één waren er nog zes mensen over voor één spuitje. Daar hebben we via een onschuldige hand gekozen wie dat vaccin kreeg. In elk geval hebben we zoveel mogelijk de geldende voorrangsregels - via QVAX en die risicogroepen - proberen te respecteren. En: er is geen spuit verloren gegaan. We moeten zeker ook de vrijwilligers bedanken die gebleven zijn en inderhaast nog een registratiedesk opgezet hebben. Naar verluidt was er wel een leuk festivalsfeertje.”

Hoe die fout kon gebeuren, kon Van de Vreken woensdagochtend nog niet zeggen. “Dat gaan we nu bekijken. Maar in elk geval hoeven de mensen die de komende dagen met Moderna ingeënt worden niet te vrezen. Er zijn spuitjes genoeg om deal verstuurde uitnodigingen na te komen.”