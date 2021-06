Speelt ex-aanvaller Standard volgend jaar voor Qatar op WK voetbal?

Speelt Junior Edmilson volgend jaar voor Qatar op het WK voetbal? Volgens La Dernière Heure wil de Qatarese voetbalbond alles in het werk stellen om de Braziliaanse Belg te naturaliseren zodat hij op het WK in datzelfde Qatar kan worden opgesteld.

De ex-aanvaller van Standard was drie jaar geleden ook uitdrukkelijk in beeld bij de Rode Duivels nadat hij in de aanloop naar het WK 2018 sterke playoffs had afgewerkt met zeven goals en drie assists. Roberto Martinez zag wel wat in de flankaanvaller maar tot een uiteindelijke selectie is het nooit gekomen.

De speler zelf stak zijn bewondering voor de Rode Duivels nooit onder stoelen of banken maar beseft dat zijn verhuis naar de Qatarese competitie hem parten heeft gespeeld. “Hans Vanaken en Leadro Trossard voor de Duivels zien spelen, zorgt wel voor een beetje spijt maar meer ook niet”, aldus Edmilson in 2019 in La Dernière Heure. “Ik voel me goed waar ik ben, hou van het voetbal dat ik kan spelen in Qatar en de nationale ploeg is momenteel geen thema. Mocht ik naar Europa terugkeren, dan zou ik er alles aan doen om opgeroepen te worden.”

Maar zover zal het vermoedelijk niet meer komen. Edmilson Junior, spelend voor Al Duhail, heeft voor zijn club intussen al 27 doelpunten en 17 assists verzameld in 82 wedstrijden. Die statistieken zijn ook de Qatarese voetbalbond niet ontgaan. Zij willen Edmilson maar al te graag naturaliseren zodat hij volgend jaar voor eigen volk aan het WK zou kunnen deelnemen. Officiële stappen zijn er nog niet gezet maar dat zou volgens La Dernière Heure heel snel kunnen gebeuren. Het zou ook geen verrassing zijn. Qatar heeft een traditie in het naturaliseren van spelers van vreemde origine. Zo won het in 2019 de finale van het Aziatisch kampioenschap met negen spelers van Afrikaanse origine en vier genaturaliseerde spelers in de wedstrijdkern.