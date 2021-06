In de schaduw van het aankomende EK heeft STVV haar nieuwe trainer Bernd Hollerbach voorgesteld. De 51-jarige Duitser tekende een contract voor twee seizoenen en volgt Peter Maes op, die onverwachts naar Beerschot trok. “Ik wil ageren, niet reageren”, sprak Hollerbach bij zijn presentatie.

Geen overrompeling, dinsdagmiddag in de perszaal op Stayen. De nieuwe trainer van de Kanaries is (nog) niet de mediamagneet die zijn voorganger Peter Maes was toen die dag op dag zes maanden eerder op ...