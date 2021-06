Bewoners woonzorgcentra die niet besmet raakten, mogelijk gebaat met derde vaccindosis

Bewoners van woonzorgcentra die geen COVID-19-besmetting hebben opgelopen, zijn mogelijk gebaat bij een derde dosis van een coronavaccin. Zij maken immers de laagste hoeveelheden antistoffen aan na twee doses. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano op basis van een studie die in januari is uitgevoerd in twee Belgische woonzorgcentra.