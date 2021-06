Ferrari haalt nieuwe topman uit techindustrie

De Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari heeft een nieuwe topman. Benedetto Vigna, die overkomt van chipmaker STMicroelectronics, krijgt de taak om de autobouwer te transformeren in het tijdperk van elektrisch rijden en andere technologische vernieuwingen. Dat heeft Ferrari woensdag bekendgemaakt.

Benedetto Vigna. Foto: via REUTERS

De benoeming van Vigna toont onder meer aan dat er binnen de auto-industrie steeds meer sprake is van een verschuiving, waarbij technologie een steeds prominentere rol speelt. Bij STMicroelectronics hielp Vigna onder meer bij de ontwikkeling van de schermsensortechnologie in de iPhone 4. Deze technologie wordt nu wereldwijd gebruikt in smartphones en navigatiesystemen in voertuigen.

Vigna staat momenteel nog aan het hoofd van de analoge sensorgroep van STMicroelectronics. Hij zal in september Louis Camilleri bij Ferrari vervangen. Die nam in december abrupt ontslag.

Vooralsnog is Ferrari vrij traag met de inzet op elektrificatie. Pas recentelijk kwam Ferrari met het plan om tegen 2025 een volledig elektrisch model te lanceren.