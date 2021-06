Vredesactivisten voeren actie tegen Frontex: vals bloed uitgegoten aan Brussels kantoor in ‘Moordlaan’

In België, op de Canarische Eilanden, in Duitsland, Marokko, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland voeren vredesactivisten woensdag actie tegen het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De acties geven het startschot voor de campagne van #AbolishFrontex. Dat meldt de organisatie Vredesactie woensdag.

It's time to #AbolishFrontex



Today, we are launching a network of ~50 groups accross Europe and Northern Africa calling for the abolition of @Frontex and the end of the EU border regime.



Follow @abolishfrontex and join https://t.co/gPoTfz3wSS pic.twitter.com/D3TYUr4Izg — Carola Rackete (@CaroRackete) June 9, 2021

Woensdagochtend zouden activisten van Vredesactie vals bloed hebben uitgegoten aan het Brusselse Frontex-kantoor en de naam van de straat waar het kantoor zich bevindt, hebben hernoemd tot de Moordlaan. Vredesactie maakt deel uit van #AbolishFrontex. Dat is een gedecentraliseerd netwerk van organisaties en individuen dat Frontex niet louter wil verbeteren, hervormen of vervangen, maar samen met het Europese grensbeleid volledig wil afschaffen. #AbolishFrontex roept op tot “de ontmanteling van Europa’s moorddadige grensregime en een einde aan de militarisering van de Europese grenzen”, stelt Vredesactie.

Frontex werd in 2004 in het leven geroepen om de landen aan de buitengrenzen te helpen in de strijd tegen illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Het agentschap in Warschau heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt. Tegen 2027 zal het tot 10.000 medewerkers tellen en zal het budget verdubbelen tot 900 miljoen euro per jaar. Frontex kwam de voorbije maanden echter onder vuur te liggen door aantijgingen over de betrokkenheid van Europese grensbewakers bij zogenaamde pushbacks. Bovendien betwijfelde de Europese Rekenkamer maandag nog in een verslag dat Frontex in staat zou zijn een grote operationele rol te spelen bij het beheer van de Europese buitengrenzen.

Vredesactie publiceerde woensdag ook een open brief, gericht aan de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europese Parlement en de directie van Frontex, als opiniestuk op de website van het tijdschrift MO* Magazine. “Het beleid van Fort Europa heeft sinds 1993 het leven gekost aan meer dan 40.555 mensen. Deze mensen zijn achtergelaten om te sterven in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de woestijn, ze zijn beschoten aan de grenzen, ze stierven door zelfmoord in detentiecentra, ze zijn gemarteld en gedood nadat ze waren uitgezet - de EU heeft bloed aan haar handen”, schrijft Vredesactie in de open brief.

In lijn met #AbolishFrontex wil Vredesactie het grensbewakingsagentschap zien verdwijnen. “Het agentschap moet worden afgeschaft. Er zijn geen excuses, onderzoeken of halfslachtige hervormingsprocedures die het bestaan van Frontex ooit zouden kunnen rechtvaardigen. We eisen dat de structuren en het beleid die geweld en dood veroorzaken worden ontmanteld. In plaats daarvan moeten we een systeem bouwen dat gerechtigheid en veiligheid voor iedereen garandeert”, klinkt het.