Een wolf wordt gemiddeld veertien jaar, maar in Denemarken halen de dieren amper twee jaar. Dat ontdekten Deense wetenschappers nadat ze 27 wolven acht jaar lang hadden gevolgd. Bijna de helft van de dieren verdween spoorloos, en nu is de oorzaak ook gekend.

Twee natuurkenners zijn dolenthousiast wanneer ze in 2018 een wolf kunnen filmen die rustig door een Deens veld trippelt. Bijna 200 jaar nadat de laatste wolf op Deens grondgebied was doodgeschoten, is ...