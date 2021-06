Ook Volkswagen in Frankrijk aangeklaagd voor dieselgate

Daags nadat autobouwer Renault had aangekondigd dat hij in Frankrijk is aangeklaagd voor bedrog in het dieselgate-onderzoek, heeft ook de Duitse concurrent Volkswagen bekendgemaakt aangeklaagd te zijn.

Ook Volkswagen is naar verluidt aangeklaagd voor bedrog. Het autoconcern ontkent de beschuldigingen.

Dieselgate ging met VW aan het rollen. Het Duitse autoconcern bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software, zodat emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwamen dan bij normaal gebruik op de weg. Het schandaal kostte het concern al 30 miljard euro.

De aanklacht is afkomstig van speciale justitiële onderzoekers. Die kunnen in Frankrijk bedrijven of individuen aanklagen als er serieuze aanwijzingen zijn dat er zaken niet volgens de regels zijn gegaan. Ze kunnen dan beslissen of ze een zaak voor de rechter willen brengen, maar zijn daarna niet meer betrokken.