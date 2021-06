China noemt sancties VS “paranoïde zinsbegoocheling”

China beschuldigt de VS ervan te lijden aan “paranoïde zinsbegoocheling”, nadat de Amerikaanse Senaat akkoord is gegaan met enorme investeringen om de economische macht van de volksrepubliek vooral op technologisch gebied terug te dringen.

De commissie Buitenlandse Zaken van het parlement in Peking heeft de Amerikaanse plannen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China genoemd. Ze werkt aan tegenmaatregelen die donderdag ter stemming kunnen worden gebracht. Het is volgens de commissie het recht van elk land zich economisch te ontwikkelen met behulp van technologie.

200 miljard

De VS willen de komende jaren ruim 200 miljard euro uittrekken voor intensief onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De Senaat was dinsdag opvallend eensgezind omdat zowel Democraten als Republikeinen ervan overtuigd zijn dat in hun ogen het agressieve China Amerika dreigt in te halen op economisch, technologisch en militair gebied.

President Joe Biden heeft kort voor zijn reis naar Europa de lijst van Chinese ondernemingen waar volgens bestaande sancties niet in geïnvesteerd mag worden, uitgebreid van 48 naar 59 ondernemingen. De VS en de EU vaardigen onder meer sancties uit tegen Chinese bedrijven die te maken hebben met de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in het noordwesten van China. Ze beschermen ook hun markten tegen bepaalde buitenlandse producten of diensten.

Het Chinese parlement is van plan donderdag te reageren op het groeiend aantal strafmaatregelen dat de VS en de EU nemen tegen de Chinese expansie. Er komt volgens de parlementariërs “een speciale wet gericht tegen buitenlandse sancties”. Het is nog niet precies bekend wat ze voor ogen hebben, maar mogelijk kunnen Chinese ondernemingen straks in Chinese rechtbanken schadevergoedingen van buitenlandse partijen eisen voor verliezen als gevolg van sancties. Het kan ook gaan over handelssancties tegen andere landen of uitsluiting van buitenlandse bedrijven van de Chinese markt.

Peking heeft woensdag over Australië en Japan geklaagd dat de twee China “belasteren en een Chinese dreiging opkloppen”. Andere landen moeten eens ophouden met zich te mengen in binnenlandse zaken van China en het saboteren van vrede en veiligheid in bepaalde regio’s, zei een regeringswoordvoerder.

Australië en Japan hebben woensdag gezamenlijk “hun ernstige zorgen geuit”‘ over mensenrechtenschendingen die in de Chinese regio Xinjiang gepleegd worden en over de ondermijning van de democratie in Hongkong. In de kolossale regio Xinjiang leven de Oeigoeren, een etnisch aan Turken verwant moslimvolk. De bijna 13 miljoen Oeigoeren worden onderdrukt terwijl er steeds meer Han-Chinezen komen wonen.