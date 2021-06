Geen paniek bij de Rode Duivels na coronagevallen in EK-teams, maar: “Positieve tests bij spelers zijn nooit uit te sluiten”

Positieve coronagevallen in de selecties van Spanje en Zweden. Hoe zit het bij de Rode Duivels? Worden de regels nu nog strenger?

“Dat is bijna niet meer mogelijk”, zegt Philippe Rosier, health and performance manager van de Rode Duivels. “We maken ons niet meer zorgen dan voorheen en kunnen gewoon nog nauwelijks extra maatregelen invoeren. We doen alles zo veilig mogelijk maar positieve tests kan je nooit uitsluiten. Dit is brute pech voor Spanje en Zweden.”

Nu ja, de Spaanse internationals zijn na de wedstrijd tegen Portugal van vorige vrijdag wel gewoon naar huis gegaan. Wellicht liepen Sergio Busquets en Diego Llorente daar de besmetting op. Het kan de Rode Duivels wel motiveren om zich aan de regels te houden en begrip op te brengen voor de bubbels waar ze nu nog enige tijd zullen moeten in vertoeven.

“Die motivatie hebben ze niet nodig”, weet Rosier. “Ze beseffen heel goed dat voorzichtigheid geboden is. Maar we houden ons hart vast. Sinds hun aankomst zijn de spelers al vier keer getest, waarvan drie keer door de UEFA. Maar je kan altijd een vals positieve test afleggen ook natuurlijk. Denk maar aan Eline Berings die voor haar halve finale op het WK Indoor zo’n test aflegde. Hoe erg is dat?”

Assistent-trainer Thierry Henry meldde zich intussen ook bij de Duivels. Hoe gaat dat dan in zijn werk als er zo iemand ‘van buiten’ bij de selectie komt?

“Hij werd meteen getest en was negatief. Weet je, wij hebben hier op het basecamp zo’n PCR-toestel voor tests staan. We kunnen zelf testen afnemen en hebben snel het resultaat. Je ziet, we laten niets aan het toeval over. Maar zeker kan je nooit zijn.”