Bpost ziet postkantoren in stations niet zitten

Bpost zal geen nieuwe postkantoren openen in stations. Het postbedrijf onderzocht de mogelijkheid, maar na analyse is de piste van tafel geschoven. Dat heeft minister van Post en Telecom Petra De Sutter (Groen) gezegd in het parlement. Over de verkoop van treinkaartjes spreekt bpost wel nog met de NMBS.

Het was volgens de minister spoorwegmaatschappij NMBS die contact opnam met bpost om een eventuele samenwerking te onderzoeken. Toen de NMBS aankondigde dat ze in 44 stations de loketten zou sluiten en elders in de openingsuren zou knippen, werd door sommigen geopperd dat die stations een andere invulling zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor postkantoren.

Maar postkantoren zullen er dus niet komen. Volgens De Sutter onderzocht bpost de mogelijkheid in zeven stations in Vlaanderen en Wallonië. “Die onderzoeken zijn door de operationele teams van bpost uitgevoerd op basis van drie objectieve parameters: haalbaarheid, het commerciële aspect en de financiële gegevens”, zei de minister in de Kamer. Bpost liet haar weten dat de analyse in elk van de stations negatief was.

Wel zou bpost nog openstaan voor een samenwerking met de NMBS rond de verkoop van treinkaartjes of abonnementen in de 650 postkantoren. “De financiële regeling voor een dergelijke samenwerking zal echter nog door beide bedrijven moeten worden uitgewerkt, als ook de NMBS deze piste wil realiseren”, aldus De Sutter.