Overleden dakloze vrouw blijkt fortuin te hebben geërfd zonder dat ze het ooit heeft geweten

Een dakloze vrouw uit de Amerikaanse staat Oregon die in 2016 bijna 900.000 dollar van haar moeder erfde, heeft het geld nooit in handen gekregen. Ze overleed begin dit jaar.

Verschillende Amerikaanse media berichten over het opmerkelijke verhaal van de 49-jarige Cathy Boone. De vrouw had mentale problemen en gebruikte volgens haar vader ook drugs, wat haar problematiek verergerde. Toen haar moeder in 2016 overleed, zou ze zijn teruggevallen.

De autoriteiten die de erfenis van haar moeder afhandelden, slaagden er niet in om in contact te komen met de vrouw. Ze had geen contact meer met familie of vrienden. Het geld werd daarom bewaard bij de staatsbank. De vrouw had het kunnen claimen. Haar vader vertelt aan het lokaal nieuwsmedium KGW het onverteerbaar te vinden dat het geld voor de vrouw klaarstond maar dat ze het niet kreeg, terwijl ze zo duidelijk hulp nodig had.

Een vertegenwoordiger van de staat zegt dat de personen die de erfenis van de moeder afhandelden, ongeveer anderhalf jaar hebben geprobeerd in contact te komen met Cathy Boone. “Er was niet veel dat zij anders hadden kunnen doen. Wij leven mee met de familie.” Er wordt nu bekeken wie de rechtmatige erfgenaam is van de dakloze vrouw, en dus recht heeft op het geld.