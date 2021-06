Verdachte van moord op moeder (36) die met baby wandelde, wordt vrijgelaten: “Speurders hebben zich vergist”

Brussel / Evere - De man die zondagavond is opgepakt als verdachte van de dodelijke steekpartij in Evere, zal vrijgelaten worden. Dat meldt RTL Info. De speurders zouden zich vergist hebben.

Het was een bijzonder dramatisch verhaal: een jonge moeder werd afgelopen weekend op straat neergestoken terwijl ze met haar baby aan het wandelen was. Op het eerste gezicht was niet duidelijk wie de vrouw zou aanvallen. Toch arresteerde de politie een 21-jarige man. Zijn advocaat schreeuwde diens onschuld uit en vandaag zou de verdachte vrijgelaten worden.

Volgens RTL Info omdat de politie zich van verdachte vergist heeft. De verdachte heeft geen vast adres en heeft ook een mentale achterstand. De politie vond de man in de buurt van waar de vrouw was aangevallen, met drie scharen op zak. Op één van die scharen werden sporen van bloed aangetroffen, maar vandaag blijkt dat dat bloed niet overeenkomt met het DNA van het slachtoffer. Bovendien droeg de verdachte andere kleren dan de getuigen gemeld hadden.