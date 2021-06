Zulte Waregem trapt 20ste seizoen uit clubgeschiedenis op gang zonder Berahino, maar met De Bock

Zulte Waregem werkte woensdag zijn eerste training van het nieuwe voetbalseizoen af. Bij Essevee, waar trainer Francky Dury aan zijn laatste seizoen begint, trainden nieuwkomers David Hubert en Joost van Aken voor het eerst mee, terwijl Gianni Bruno afscheid kwam nemen van zijn ploegmaats. Eerstdaags wordt zijn overstap naar AA Gent geofficialiseerd.

Onder een stralende zon was het voor het eerst dit seizoen verzamelen geblazen voor de spelerskern van Essevee. Door de vele vertrekkers is die kern op dit moment evenwel niet bijster groot. Veertien spelers en vier doelmannen tekenden uiteindelijk present. Opvallende aanwezige was Laurens De Bock. De Bock werd vorig jaar gehuurd van Leeds United, maar zijn aankoopoptie werd uiteindelijk niet gelicht. Toch zitten de drie partijen nog steeds samen om een definitieve overgang te bespreken. Zowel Leeds, Zulte Waregem als De Bock is een overstap ook genegen. De verwachting is dan ook dat er binnenkort een akkoord uit de bus valt. Ook de Nederlander Joost van Aken (overgekomen van Sheffield Wednesday) en David Hubert (overgekomen van OH Leuven) trainden mee, net als Ewoud Pletinckx en Mathieu De Smet. Die laatste twee reisden vorige week nog mee met de nationale beloften naar Kazachstan, waar Pletinckx 90 minuten speelde in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK U21 in 2023. Het tweetal opteerde er echter voor om geen extra vakantie op te nemen, maar meteen terug aan te sluiten bij hun team.

Geen Berahino, Dompé traint individueel

Wie er niet bij was, was Saido Berahino. De Burundees werd na zijn uitleenbeurt aan Charleroi op training verwacht, maar was uiteindelijk niet aanwezig. Essevee gaf al aan een oplossing te zoeken voor de wispelturige aanvaller. Daarnaast trainden Abdoulaye Sissako en Jean-Luc Dompé individueel. Die laatste onderging onlangs een operatie aan de buikspieren en is nog niet helemaal hersteld.

Naast twee nieuwe spelers, viel er ook in de de staff een nieuw gezicht te zien. Zo is Gino Caen (56) de nieuwe fysical coach van Essevee. Na KV Kortrijk, KV Oostende, Anderlecht en AA Gent is Essevee vijfde club waar hij in die rol aan de slag gaat. Hij is de vervanger van Bram De Winne, die op zijn beurt naar AA Gent verkast. Ook Gianni Bruno kwam even langs in Waregem. De aanvaller is rond met AA Gent, maar kwam zijn oude ploegmaats nog eens gedag zeggen.

Gianni Bruno trekt van Zulte Waregem naar AA Gent en volgde de training langs de zijlijn.

