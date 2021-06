Groen-politica krijgt doodsbedreigingen na debat over hoofddoek

Gent - Hafsa El-Bazioui, gemeenteraadslid voor Groen in Gent, krijgt via sociale media doodsbedreigingen na een debat in de Zevende Dag. De politica stapte naar de politie.

El-Bazioui nam zondag op de VRT deel aan een debat over de plaats van de hoofddoek en andere religieuze tekenen in onze maatschappij. De Gentse draagt zelf een hoofddoek en raakte met 4.000 stemmen verkozen in 2018. Ze zal volgend jaar een schepenambt opnemen in Gent.

Maar waar het in het gesprek met de andere politici op de Zevende Dag nog beheerst aan toe ging, kreeg de Groen-politica nadien via sociale media een stortvloed aan negatieve reacties en scheldwoorden te slikken.

Daarbij werden ook concrete doodsbedreigingen geuit, over het neerschieten van El-Bazioui. Mensen bedreigen met de dood is strafbaar, ook als het via anonieme accounts op sociale media gebeurt. Er is dinsdag een klacht ingediend bij de politie.

Klacht ingediend

El-Bazioui bevestigt dat ze een klacht heeft ingediend bij de lokale politie, maar wil verder niet op de zaak ingaan.

De voorbije jaren kregen ook andere lokale politici in Gent bedreigingen te slikken. Zo kreeg Filip Watteeuw (Groen) een tijd lang politiebegeleiding rond de invoering van het circulatieplan in 2017 en verhoorde de politie twee mensen die hem met de dood bedreigden.

Ook Tine Heyse (Groen), het politieke gezicht van de lage-emissiezone in Gent, kreeg vorig jaar ‘preventieve’ politiebewaking.