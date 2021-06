Nieuwe onweerswolk dreigt boven duizenden Arco-investeerders “na vier keer voorgelogen te zijn”

Brussel -

Meester Stijn de Meulenaer, advocaat van 2.172 slachtoffers van het Arco-debacle, wond er woensdagochtend bij aanvang van het gelijknamige proces geen doekjes om: “Dit is één van de grootste misleidingen in onze geschiedenis ooit. Intekenen op Arco-aandelen werd slachtoffers voorgespiegeld als een risicoloze spaarpot voor hun kinderen, maar niets was minder waar. ”