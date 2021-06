Chauffeur sigarettentransport gegijzeld en opgesloten in laadruimte vrachtwagen

Bornem - Drie gangsters hebben woensdagochtend in alle vroegte een brutale overval gepleegd op een sigarettentransport in Bornem. De chauffeur moest onder bedreiging van vuurwapens naar Hingene rijden. In een dreefje werd de lading sigaretten - met een waarde van bijna 200.000 euro - overgeladen en de trucker in de laadruimte van zijn vrachtwagen opgesloten.

De drie gangsters hadden hun overval tot in de kleinste puntjes voorbereid. Woensdagochtend hielden ze zich schuil op de Pedro Colomalaan in Bornem en wachtten geduldig tot een vrachtwagen van de firma Trendy Foods langsreed. Blijkbaar waren ze er goed vanop de hoogte dat de geviseerde vrachtwagen geladen was met een grote partij sigaretten. Nochtans heeft Trendy Foods ook vrachtwagens rondrijden die winkels bevoorraden met etenswaren en snoepgoed.

De trucker werd gedwongen om te stoppen en er zou ook een andere vrachtwagen over de weg zijn geplaatst. Drie gemaskerde en gewapende kerels bedreigden de chauffeur, een man uit het Brusselse, en stapten bij hem in. Ze richtten een wapen op het slachtoffer en dwongen hem om verder te rijden naar een afgelegen plaats.

De trucker werd gedwongen om tweehonderd meter ver in een dreefje te rijden zodat de boeven niet zouden gestoord worden tijdens hun werkzaamheden Foto: Joris Herregods

Via de Pedro Colomalaan ging het naar de Puursesteenweg en Lodderstraat. Ter hoogte van het benzinestation Maes moest de man de N16 oversteken en dan de straat Eikerheide in Hingene inrijden. Een rustig straatje met weinig bewoning. Enkele honderden meters verderop moest hij met zijn vrachtwagen in een dreefje rijden, zodat eventuele voorbijgangers niets zouden merken van de overval.

Gekneveld

De lading sigaretten - er is sprake van verschillende paletten - werd overgeladen in de vrachtwagen waarmee de boeven zich verplaatsten. Toen die klus was uitgevoerd, werd de chauffeur met plastic bandjes gekneveld en opgesloten in de laadruimte van de vrachtwagen. De overvallers namen daarop de vlucht, wellicht richting N16.

De geknevelde chauffeur kon zich uiteindelijk zelf bevrijden en alarm slaan. De politie kwam massaal ter plaatse maar van de daders was er op dat ogenblik al geen spoor meer te bekennen. Zowel op de Pedro Colomalaan als in de straat Eikerheide werd een grondig sporenonderzoek uitgevoerd. Naast de lokale politie Klein-Brabant kwamen ook speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) ter plaatse.

De overvallen vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar was wel flink aangeslagen. Hij werd opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. De gangsters hebben hun slag heel goed voorbereid. Niet alleen wisten ze wanneer het sigarettentransport zou passeren, ze hadden ook een plaats uitgezocht waar ze ongestoord hun buit konden overladen.

Verband?

De politie is een grondig onderzocht gestart maar voorlopig ontbreekt elk spoor van de daders. De zaak toont veel gelijkenissen met een overval van exact een jaar geleden. Toen werd in Temse eveneens een chauffeur van een sigarettentransport overvallen door drie gangsters. Hij werd gedwongen om naar de voormalige site van Calberson in Bornem te rijden - op een kilometer van Eikerheide - en werd de lading sigaretten eveneens overgeladen. Ook daar werd de chauffeur gekneveld achtergelaten.