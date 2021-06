Hoe de meest gezochte crimineel van Australië onbedoeld influencer werd en zo zijn collega’s in de val lokte

De meest gezochte man van Australië – drugsbaron en spierbundel Hakan Ayik – “zou zich best zelf aangeven”, nu bekendgeraakte dat hij over heel de wereld honderden andere criminelen in de val van de politie lokte. Zonder het te beseffen maakte Ayik als een soort van influencer jarenlang reclame voor een nieuwe generatie versleutelde telefoons, terwijl die telefoons in werkelijkheid mee door de FBI waren ontworpen.